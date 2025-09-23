Bomba d' acqua sulla Bassa Friulana una trentina di interventi nella notte

Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta su Latisana nella tarda serata di ieri, lunedì 22 settembre. In pochi minuti strade e cortili si sono trasformati in piscine improvvisate, con l’acqua che ha raggiunto gli scantinati di numerose abitazioni. Le località più colpite sono state Aprilia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

