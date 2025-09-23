Bomba d' acqua su Procida strade come fiumi

Un forte temporale si sta abbattendo su Procida. Le strade si stanno trasformando in veri e propri fiumi mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini. Ieri la Protezione Civile aveva diramato una allerta meteo gialla, probabilmente sottostimando il maltempo odierno che presenta molte criticità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

