Bomba d’acqua su Firenze Sottopassi e strade chiuse Allagamenti e disagi in città
Il violento temporale che ieri si è abbattuto su Firenze ha trasformato in pochi minuti strade e sottopassi in corsi d’acqua, mettendo a dura prova la mobilità cittadina. Un vero e proprio nubifragio che ha colpito il capoluogo toscano con un’intensità eccezionale: alla stazione meteo di Firenze-Università sono stati registrati 37,8 mm di pioggia in appena un’ora, con raffiche di vento fino a quasi 40 chilometri orari. Non è andata meglio in altri punti della città: 18,4 mm all’Orto Botanico, 14 mm al Giardino di Boboli. Il sistema temporalesco, nato tra l’alta provincia di Livorno e quella di Pistoia, ha attraversato tutto il Valdarno inferiore prima di impattare su Firenze nel primo pomeriggio, dove è rimasto attivo per circa un’ora per poi spostarsi verso il Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
