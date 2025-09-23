Bomba d' acqua a Ischia | auto dei carabinieri trascinate via evacuate due scuole e un asilo

Violento temporale sul Golfo di Napoli e in provincia. Nella mattina di oggi, martedì 23 settembre, un acquazzone ha investito in particolare la zona di Monterone, nel comune di Forio d'Ischia, dove due auto dei carabinieri, una Fiat Tipo e una Fiat Panda, sono state trascinate via dall'acqua. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: bomba - acqua

Bomba in acqua scoperta da un bagnante: scatta l’allarme, zona interdetta

In città arriva la "bomba d'acqua" e le strade si allagano

Bomba d’acqua in Valtellina e Valcamonica, 50 sfollati. Frana investe un gregge: 15 animali morti

ALLERTA MALTEMPO – PAGANICO A seguito della forte bomba d’acqua che ha interessato il territorio, si invita la popolazione alla massima prudenza e a non spostarsi se non strettamente necessario. Attualmente risultano completamente allagate: Via - facebook.com Vai su Facebook

Bomba d'acqua sulla Puglia del Sud, dirottati sei voli per #brindisi - X Vai su X

Maltempo a Ischia e Procida, bomba d’acqua sulle isole, auto sommerse, aliscafi fermi; Maltempo, bomba d'acqua a Ischia: la strada è un fiume; Bomba d'acqua a Ischia: auto dei carabinieri trascinate via, evacuate due scuole e un asilo.

Nubifragio a Ischia, strade come fiumi: auto dei carabinieri trascinate via dall’acqua - In meno di un'ora, è caduta una enorme quantità di pioggia e si è sviluppata una tempesta di fulmini. Secondo quotidiano.net

Bomba d’acqua sull’isola l, fulmine colpisce abitazione. Evacuato il Marconi.L’acqua alta sommerge anche auto dei carabinieri - Un violento nubifragio ha allagato strade e zone più esposte del territorio in tutti i comuni isolani da Barano, pa ... Segnala ilgolfo24.it