Bomba carta esplode a Torino Borgo Vittoria | danni a un negozio

Un'esplosione è avvenuta nella tarda serata di ieri, lunedì 22 settembre 2025, in via Chiesa della Salute a Torino. Una grossa bomba carta è saltata in aria davanti alla saracinesca del negozio di parrucchiere al civico 31. Numerosi residenti sono stati svegliati dal boato e si sono precipitati. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Bomba carta esplode a Torino Borgo Vittoria: danni a un negozio; Roma, bomba carta esplode davanti ingresso centro sociale 'La Strada'; Torino, presidio contro la bomba carta esplosa davanti al circolo Arci.

Bomba contro un negozio, paura nella notte a Torino - L'esplosione ha danneggiato anche l'androne di un condominio e un'automobile parcheggiata in strada Un boato nella notte, che ha fatto tremare i vetri delle abitazioni vicine e fatto sobbalzare chi er ... Da msn.com