Bolzano dottoressa di base boicotta farmaci israeliani | l’azienda sanitaria la mette sotto indagine
Aveva informato i suoi 1.600 pazienti che avrebbe smesso di prescrivere medicinali prodotti dall’azienda Teva, specializzata nella produzione dei generici. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: bolzano - dottoressa
Questo weekend io e l'illustratore dei miei libri Enrico Simonato saremo ospiti al Festival dei Sogni e del Fumetto di Bolzano per parlare dei Draghi Italiani, attraverso le storie scritte da me e disegnate da lui sulle loro leggende. Ci vediamo sul palco alle 15:30 - facebook.com Vai su Facebook
Bolzano, medica di base boicotta i farmaci israeliani: l’azienda sanitaria la mette sotto indagine; Bolzano, la dottoressa che boicotta i farmaci israeliani: «Un dovere civico». Ma l'azienda sanitaria avvia un'indagine interna; Boicottaggio dei farmaci israeliani: bufera su una medica di base. L’Azienda sanitaria avvia indagini interne e annuncia possibili provvedimenti.
Anche in Alto Adige si boicotta la Teva - Marsoner (Ordine dei medici): "Iniziativa individuale ma legittima" ... Secondo rainews.it
Bolzano, diventi 'base' integrativo provinciale per i docenti - Due stipendi 'base', uno provinciale in aggiunta a quello già esistente statale, per i docenti in Alto Adige: è questo l'obbiettivo della giunta provinciale di Bolzano in vista del prossimo rinnovo ... Segnala ansa.it