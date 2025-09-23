Bolzano dal 2026 i cani potrebbero pagare una tassa annuale e una di soggiorno
(Adnkronos) – L’addio definitivo all’esame del Dna obbligatorio, il ritorno della tassa per cani e, per la prima volta, l’introduzione di una tassa di soggiorno per i ‘turisti a quattro zampe’. È quanto prevede un disegno di legge dell’assessore altoatesino all’agricoltura, foreste e turismo Luis Walcher che, secondo quanto anticipa il quotidiano Dolomiten, dovrebbe entrare . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
A Bolzano arriva la tassa di soggiorno per i cani: 100 euro per i residenti, 1,5 euro per i turisti
Bolzano introduce la tassa di soggiorno per cani. E un'imposta annuale sul loro possesso - Si parla di 100 euro per ogni animale per contribuire alle spese di pulizia delle strade e di un contributo di 1,5 euro al giorn ... Scrive msn.com
Cani, tassa di soggiorno per gli amici a quattro zampe a Bolzano. L'assessore Walcher: «Per tenere pulita la città» - Il disegno di legge dell'assessore altoatesino Luis Walcher, che dovrebbe entrare in vigore nel 2026 stando a quanto si legge nel quotidiano "Dolomiten", prevede il ... Riporta msn.com