Bologna una mostra sull' universo femminile nei dipinti dell' 800

Bologna, 23 set. (askanews) - Quaranta dipinti e disegni di autori italiani e francesi dell'800 e '900 per raccontare l'universo femminile attraverso i volti, gli sguardi, gli atteggiamenti, i corpi, gli usi e i costumi. È la mostra "L'altra metà del cielo", allestita alla Galleria De' Fusari di Bologna. "Noi - ha detto ad askanews Vincenzo Nascetti, da 28 anni alla guida della galleria - esordimmo con un catalogo 25 anni fa che era dedicato al ritratto maschile. C'erano 15 ritratti di uomini a colori e una sola donna, che era la moglie di uno di loro, in bianco e nero. Fu una scelta voluta perché la mostra si intitolava 'Il suo ritratto maschile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

