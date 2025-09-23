Bologna Sport Day 2025 | la festa dello sport ai Giardini Margherita
Bologna si prepara ad accogliere anche quest'anno "Bologna Sport Day", che si terrà domenica 28 settembre dalle 10 alle 18 ai Giardini Margherita. L'intera giornata sarà dedicata alla promozione dello sport accessibile a tutte e tutti, abbattendo ogni barriera di età, genere e abilità fisica. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: bologna - sport
BOLOGNA SPORT DAY 2025 – LA FESTA DELLO SPORT! Domenica 28 settembre Dalle 10:00 alle 18:00 Giardini Margherita – Bologna Anche quest'anno torna l'evento che trasforma i Giardini Margherita in un grande villaggio dello sport!
Venerdì a Villa Sorra presentazione del libro "Le ricette della Bruna. Ermes, una storia d'amore e trattoria".
