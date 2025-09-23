Bologna per Gaza | Giorgio Canali Kruger Pierpaolo Capovilla e altri per la causa palestinese

“Bologna per Gaza” è un evento musicale e culturale a ingresso gratuito, nato con l’obiettivo di sostenere concretamente la causa palestinese. Una serata di solidarietà, arte e impegno civile che prenderà vita mercoledì 24 settembre in Piazza Lucio Dalla, alle ore 18:00. Sul palco si alterneranno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: bologna - gaza

Ipotesi cittadinanza onoraria per i bambini di Gaza arrivati a Bologna per curarsi

A Bologna la sirena antiaerea coma a Gaza

Bologna spegne il Nettuno per Gaza. Lepore: “Preludio di una nuova catastrofe umanitaria”

Un gruppo di manifestanti a Bologna, in corteo durante la giornata di sciopero per Gaza, ha bloccato la strada con i cassonetti. La polizia ha risposto avanzando con le camionette. - facebook.com Vai su Facebook

Trentamila in difesa di Gaza. Bologna non si è tirata indietro - X Vai su X

“Bologna per Gaza”: Giorgio Canali, Kruger, Pierpaolo Capovilla (e altri) per la causa palestinese; Non uno di più: la sanità bolognese lancia una raccolta fondi a favore della clinica di EMERGENCY a Gaza; Il medico di Emergency a Gaza: «Bologna può sostenermi per aiutare i bambini, abbiamo assistito 9.000 pazienti. Situazione più grave giorno dopo giorno».

Il medico di Emergency a Gaza: «Bologna può sostenermi per aiutare i bambini, abbiamo assistito 9.000 pazienti. Situazione più grave giorno dopo giorno» - Il medico Giorgio Monti è il volto della campagna di raccolta fondi «Non uno di più», lanciata dal Policlinico Sant’Orsola e dall’azienda Usl di Bologna, con il sostegno di Comune e Regione. Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Ospedale Sant’Orsola e Ausl Bologna: raccolta fondi per salvare vite a Gaza / Video appello - I fondi saranno destinati alla Clinica Emergency a Gaza, dove opera il Giorgio Monti, storico volto del Pronto Soccorso del ... Si legge su msn.com