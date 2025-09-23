Bollettino settimanale bradisismo 15-21 settembre

Si esamina il periodo 15-21. La sismicità è stata contenuta. Il bollettino riporta 35 eventi con una Md max 2.1. La piattaforma Gossip per lo stesso periodo ne individua 50 totali di cui 25 nd e 25 localizzati la gran parte dei quali concentrati nella giornata del 15. Per quanto riguarda il sollevamento, abbiamo un . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

bollettino - settimanale

Bollettino bradisismo settimanale: i dati

Bollettino settimanale INGV, continua il sollevamento del suolo

Sul sito dell'INGV-Osservatorio Etneo è stato pubblicato il bollettino settimanale sul monitoraggio multiparametrico del vulcano Stromboli per il periodo: 15-21/09/2025. Il bollettino è consultabile: https://buff.ly/Wy5NXrW #INGV #osservatorioetneo #stromboli #s - facebook.com Vai su Facebook

