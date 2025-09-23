Bocciata in commissione al Parlamento Ue la richiesta di revoca immunità per Ilaria Salis
La commissione giuridica del Parlamento europeo (Juri) ha votato contro la richiesta di revoca dell'immunità all'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis. I contrari sono stati 13 e i favorevoli 12. E' la prima tappa di una vicenda che vedrà la votazione finale in plenaria nella prima settimana di ottobre: lì si deciderà se avrà ancora diritto a godere dell'immunità parlamentare o meno. La revoca dell'immunità era stata fortemente caldeggiata dal governo ungherese, visto che Salis rischia 11 anni di carcere per il procedimento che sta scontando in Ungheria con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di due neonazisti (fu liberata dopo la sua elezione al Parlamento europeo). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: bocciata - commissione
Mozione di sfiducia von der Leyen su Pfizergate bocciata, 175 sì e 360 no, Ursula riconfermata presidente della Commissione Ue
Mozione di sfiducia von der Leyen su Pfizergate bocciata, 175 sì e 360 no e 18 astenuti, Ursula riconfermata presidente Commissione Ue
Bocciata in commissione la mozione dei 5 stelle a sostegno del settore automotive abruzzese
Al Parlamento europeo, nel primo voto in Commissione respinta (13 a 12) la richiesta di revoca dell'immunità a Ilaria Salis. A ottobre il voto decisivo in Aula a Strasburgo. Chi sbaglia, non paga. - X Vai su X
Clima, il Parlamento UE frena sul target 2040 della Commissione. Bocciata la procedura d’urgenza; “Scavalcare il voto del Parlamento sul riarmo Ue è illegittimo”: Eurocamera contro la mossa di…; Bilancio Ue, la proposta della Commissione viene bocciata dall’Europarlamento.
Ilaria Salis, confermata l’immunità al Parlamento Ue: cosa succede ora - Il primo voto sull'immunità parlamentare di Ilaria Salis ha bocciato la richiesta di revoca: la commissione Affari giuridici del Parlamento Ue ha respinto ... Lo riporta fanpage.it
Ilaria Salis, il Parlamento Ue voterà per l'immunità: cosa succede in caso di revoca - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ilaria Salis, il Parlamento Ue voterà per l'immunità: cosa succede in caso di revoca ... Come scrive tg24.sky.it