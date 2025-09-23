Bocce Titolo tricolore per la Ferrarese Brindano Andreasi e Colombo

Il tricolore di bocce, specialità Raffa, è tornato a Ferrara, grazie alla vittoria della coppia dell' Asd La Ferrarese, formata da Giorgio Andreasi e da Nicola Colombo. A Milano, nella due giorni dedicata ai titoli per le categorie B e C, la coppia estense ha letteralmente dominato la propria gara, con una prestazione maiuscola che non ha lasciato scampo agli avversari: 12-2 al primo turno contro Como, 12-4 contro Salerno al 2°, 12-4 contro Pescara al 3°, 12-6 in semifinale, nel derby contro i modenesi Maccaferri e Palladino, poi 12-4 nella finale, disputata a Lainate, contro Montelpare e Iena della S.

Il sindaco Prof. Giuseppe Caccavale, l’assessore allo sport Salvatore Santoriello e tutta l’Amministrazione Comunale plaudono alla conquista del titolo di CAMPIONI ITALIANI a terna di Categoria C (Federazione Italiana Bocce) da parte dei nostri Concittadini - facebook.com Vai su Facebook

Bocce, Scandicci super. Oro e bronzo tricolore - Ethan Garcia trionfa come atleta paralimpico e Valeria Zerboni terza in un'altra specialità aspettando i lavori all'impianto.

Bocce, doppia medaglia tricolore per la giovanissima catanzarese Perricelli - La giovanissima Angela si è arresa solo alla fine contro la brava ed esperta Lavinia Sciamanna già campionessa nel tiro di Precisione nel 2024 e attualmente campionessa d'Italia a squadra, titolo ...