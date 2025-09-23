Blu Basket doppietta all’Arena il 12 e il 15 ottobre Il 19 c’è la prima del Volley Bergamo

L’appuntamento del 16 marzo 2025, in cui il Volley Bergamo 1991 ha affrontato l’Imoco Conegliano nei playoff di Serie A1, è stato il primo evento sportivo svoltosi all’interno della nuova ChorusLife Arena davanti a 5mila persone. Un ‘esordio’ a cui ben presto verrà dato un seguito non irrilevante. Nelle prossime settimane infatti lo smart district ospiterà numerosi eventi sportivi, con la prima squadra di pallavolo cittadina inevitabile protagonista con cinque partite. La prima sarà il 19 ottobre contro Novara, una grande classica del volley italiano, attesissima e che sarà anche in diretta su Dazn — come anche le partite in trasferta contro Milano all’esordio stagionale lunedì 6 ottobre e mercoledì 15 contro Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

