Blitz Res Tauro arrestato il boss Pino Piromalli Diceva | Sono il padrone di Gioia

Dopo 22 anni di carcere duro al 41 bis, Pino Piromalli, il boss storico della 'ndrangheta di Gioia Tauro, era tornato in libertà nel 2021. Da allora, secondo la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, non ha mai smesso di ricostruire la sua cosca. Oggi, a 80 anni, Piromalli – conosciuto come "Facciazza" o "Lo sfregiato" – è di nuovo in manette. È lui il principale indagato dell’operazione " Res Tauro", il maxi blitz dei carabinieri del Ros che ha portato all’arresto di 26 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio, detenzione illegale di armi e turbativa d’asta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
