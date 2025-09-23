Blitz in Provincia | coinvolti 3 funzionari pubblici e 2 imprenditori
Tempo di lettura: 2 minuti finanza provincia Nella mattinata odierna, i militari del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino h anno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso dal Sostituto Procuratore Dott. Del Mauro, su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, nei confronti di tre funzionari della Provincia di Avellino e di due imprenditori locali. Gli indagati, allo stato delle indagini, sono ritenuti responsabili del reato di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 C.P., in relazione a diversi affidamenti di lavori pubblici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
