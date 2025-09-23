Blitz della Finanza nella Provincia di Avellino | indagati 3 funzionari e 2 imprenditori

Tre funzionari della provincia di Avellino e due imprenditori locali indagati per corruzione: perquisiti uffici e abitazioni. L'operazione delle Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: blitz - finanza

Finanza, blitz in ristoranti, bar e gelaterie: 90 lavoratori in nero, 5 clandestini

Ormeggi abusivi, ombrelloni e sdraio fittati illegalmente: blitz della Finanza sul Lungomare di Napoli

Napoli, blitz della Guardia di Finanza in via Caracciolo: smantellati ormeggi abusivi

Blitz della Finanza di Macerata: sequestrati oltre 13mila articoli irregolari. Sei persone sono state denunciate a piede libero, mentre altre nove sono state segnalate alla Camera di Commercio - facebook.com Vai su Facebook

Corruzione e appalti pubblici, blitz della Finanza: arresti e misure cautelari - X Vai su X

Appalti Pubblici, scatta la Procura: acquisiti atti in Provincia di Avellino; Avellino. Blitz della Finanza a Palazzo Caracciolo; Appalti pubblici, blitz della Guardia di Finanza in Provincia: indagati tre funzionari e due imprenditori.

Blitz della Finanza: indagati tre Funzionari della Provincia e due imprenditori - Nella mattinata odierna, i militari del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito di indagini espletate nel settore della tutela della spesa pubblica, stan ... Scrive irpinianews.it

Appalti pubblici, blitz della guardia Finanza in Provincia: indagati tre funzionari e due imprenditori - Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso da. Come scrive corriereirpinia.it