Blitz della Finanza nella Provincia di Avellino | indagati 3 funzionari e 2 imprenditori

Tre funzionari della provincia di Avellino e due imprenditori locali indagati per corruzione: perquisiti uffici e abitazioni. L'operazione delle Fiamme Gialle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Appalti Pubblici, scatta la Procura: acquisiti atti in Provincia di Avellino; Avellino. Blitz della Finanza a Palazzo Caracciolo; Appalti pubblici, blitz della Guardia di Finanza in Provincia: indagati tre funzionari e due imprenditori.

blitz finanza provincia avellinoBlitz della Finanza: indagati tre Funzionari della Provincia e due imprenditori - Nella mattinata odierna, i militari del Nucleo Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, nell’ambito di indagini espletate nel settore della tutela della spesa pubblica, stan ... Scrive irpinianews.it

blitz finanza provincia avellinoAppalti pubblici, blitz della guardia Finanza in Provincia: indagati tre funzionari e due imprenditori - Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso da. Come scrive corriereirpinia.it

