Blitz dei Ros contro la &#8216;Ndrangheta e la cosca Piromalli | in manette il bos 80enne e altre 25 persone

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato in seguito a un blitz dei Ros avvenuto nelle prime ore della mattina il boss 80enne Pino Piromalli, detto "Facciazza". L'80enne è il boss dell'omonima cosca di Gioia Tauro ed era libero dal 2021. Con lui sono finite in manette altre 25 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: blitz - ndrangheta

