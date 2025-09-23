Blitz dei Ros contro la ‘Ndrangheta e la cosca Piromalli | in manette il bos 80enne e altre 25 persone
Arrestato in seguito a un blitz dei Ros avvenuto nelle prime ore della mattina il boss 80enne Pino Piromalli, detto "Facciazza". L'80enne è il boss dell'omonima cosca di Gioia Tauro ed era libero dal 2021. Con lui sono finite in manette altre 25 persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: blitz - ndrangheta
Blitz antidroga a Roma, nove arresti: i narcos della capitale e gli affari con ‘ndrangheta e Nord Europa
Maxi blitz antidroga, 28 arresti: colpito gruppo a Roma guidato da boss della ‘ndrangheta
'Ndrangheta, tre latitanti arrestati a Ibiza: il video del maxi blitz e i dettagli della cattura
Blitz della Dda nel quartiere di Catona.... #minori #Narcotraffico #‘NDRANGHETA - facebook.com Vai su Facebook
Blitz del Ros contro la cosca Piromalli, 26 arresti - Ventisei persone sono state arrestate nell'operazione "Res Tauro" contro la cosca Piromalli. Da lagazzettadelmezzogiorno.it
'Ndrangheta, blitz del Ros contro la cosca Piromalli: 26 arresti - Sono indagati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personal ... Come scrive tg24.sky.it