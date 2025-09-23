Blitz dei Ros | chi èil padrone di Gioia Tauro Giuseppe Piromalli

Open.online | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è anche Giuseppe Piromalli tra i 26 arrestati del maxi blitz condotto nell’ambito dell’operazione “Res Tauro ” dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione illegale di armi e munizioni, turbativa d’asta, favoreggiamento personale e trasferimento fraudolento di valori, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Il restauro della cosca. Al centro dell’inchiesta c’è la figura di Giuseppe «Pino» Piromalli, detto Facciazza, 80 anni, storico capo della cosca di Gioia Tauro. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: blitz - padrone

