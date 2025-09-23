Blitz dei Ros | arrestato il boss Pino Piromalli storico capo della ‘ndrangheta calabrese

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione “Res Tauro”. REGGIO CALABRIA, 23 settembre 2025. In un’operazione condotta dai Carabinieri del Ros, è stato arrestato Pino Piromalli, storico capo della cosca di Gioia Tauro, conosciuto con i soprannomi “Facciazza” e “lo sfregiato”. L’arresto rientra nell’operazione denominata “Res Tauro”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Reggio Calabria. Un ritorno in cella dopo la scarcerazione del 2021. Il boss, oggi ottantenne, era tornato in libertà nel 2021, dopo aver scontato 22 anni di carcere al regime del 41 bis. Il suo nome è da sempre legato alla potente famiglia Piromalli, una delle più influenti nel panorama criminale calabrese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

