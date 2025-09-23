Blitz dei carabinieri contro il clan Piromalli | 26 arresti in manette anche il boss Pino Piromalli
È scattato all’alba il maxi blitz dei carabinieri del Ros contro il clan Piromalli, una delle cosche più potenti della ’ndrangheta. Nell’operazione, denominata “Res Tauro”, sono state arrestate 26 persone in diverse località italiane. Tra loro anche il boss Pino Piromalli, detto Facciazza, 80 anni, storico capo della cosca di Gioia Tauro. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Reggio Calabria su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli e dal procuratore aggiunto Stefano Musolino. Le accuse e l’inchiesta. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione di armi, turbata libertà degli incanti, favoreggiamento personale e trasferimento fraudolento di valori, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
