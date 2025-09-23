Blitz alla Motorizzazione All’esame per la patente con auricolari e camera | sei stranieri denunciati
di Stefano Brogioni FIRENZE A sostenere l’esame della patente con microtelecamere nascoste in un bottone e un piccolo auricolare dentro l’orecchio. Ma ai furbetti dell’esame di Stato, stavolta è andata male. Perché travestiti da candidati, alla sessione d’esami tenutasi la settimana scorsa presso la Motorizzazione Civile di Firenze, c’erano gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale “Toscana”. Così, quando il test è iniziato, è stato facile notare il comportamento anomalo di alcuni candidati, che assumevano strane posizioni. Sei le persone denunciate, tutti stranieri e venuti a sostenere l’esame per la patente B da fuori provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: blitz - motorizzazione
Ispezioni nelle Municipalità del Comune di Napoli Servizio a cura di Cronachedi.it NAPOLI – E’ scattato ieri mattina, il blitz della Guardia di finanza all’interno delle Municipalità di Napoli. Le fiamme gialle hanno effettuato ispezioni nelle sedi delle commissioni - facebook.com Vai su Facebook
Blitz alla Motorizzazione. All’esame per la patente con auricolari e camera: sei stranieri denunciati - Gli agenti della polizia stradale si erano intrufolati tra i candidati. Come scrive lanazione.it
Torino, quiz per la patente B con microcamere e auricolari. Il blitz della Finanza - (massimo massenzio) Il personaggio di spicco della banda, sgominata con l'operazione «True or False» era un funzionario della Motorizzazione Civile di Torino che truccava gli esami per la patente. Lo riporta video.corriere.it