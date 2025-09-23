Blitz alla Motorizzazione All’esame per la patente con auricolari e camera | sei stranieri denunciati

Lanazione.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Stefano Brogioni FIRENZE A sostenere l’esame della patente con microtelecamere nascoste in un bottone e un piccolo auricolare dentro l’orecchio. Ma ai furbetti dell’esame di Stato, stavolta è andata male. Perché travestiti da candidati, alla sessione d’esami tenutasi la settimana scorsa presso la Motorizzazione Civile di Firenze, c’erano gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale “Toscana”. Così, quando il test è iniziato, è stato facile notare il comportamento anomalo di alcuni candidati, che assumevano strane posizioni. Sei le persone denunciate, tutti stranieri e venuti a sostenere l’esame per la patente B da fuori provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

blitz alla motorizzazione all8217esame per la patente con auricolari e camera sei stranieri denunciati

© Lanazione.it - Blitz alla Motorizzazione. All’esame per la patente con auricolari e camera: sei stranieri denunciati

In questa notizia si parla di: blitz - motorizzazione

blitz motorizzazione all8217esame patenteBlitz alla Motorizzazione. All’esame per la patente con auricolari e camera: sei stranieri denunciati - Gli agenti della polizia stradale si erano intrufolati tra i candidati. Come scrive lanazione.it

Torino, quiz per la patente B con microcamere e auricolari. Il blitz della Finanza - (massimo massenzio) Il personaggio di spicco della banda, sgominata con l'operazione «True or False» era un funzionario della Motorizzazione Civile di Torino che truccava gli esami per la patente. Lo riporta video.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Blitz Motorizzazione All8217esame Patente