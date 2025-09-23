di Stefano Brogioni FIRENZE A sostenere l’esame della patente con microtelecamere nascoste in un bottone e un piccolo auricolare dentro l’orecchio. Ma ai furbetti dell’esame di Stato, stavolta è andata male. Perché travestiti da candidati, alla sessione d’esami tenutasi la settimana scorsa presso la Motorizzazione Civile di Firenze, c’erano gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale “Toscana”. Così, quando il test è iniziato, è stato facile notare il comportamento anomalo di alcuni candidati, che assumevano strane posizioni. Sei le persone denunciate, tutti stranieri e venuti a sostenere l’esame per la patente B da fuori provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Blitz alla Motorizzazione. All’esame per la patente con auricolari e camera: sei stranieri denunciati