introduzione. Il mondo dei videogiochi continua a evolversi, spingendosi verso esperienze sempre più innovative e sperimentali. Tra queste, Blippo+ si distingue come un progetto che fonde elementi di narrazione interattiva, arte visiva e cultura pop in un universo retrofuturistico. Questa produzione rappresenta un esempio di come l’intersezione tra musica, estetica e media possa creare un’esperienza unica e coinvolgente. la concezione artistica di blippo+. una visione artistica ambiziosa. Blippo+, ideato dai membri della band YACHT, è considerato uno dei progetti più articolati nel panorama delle arti digitali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Blippo review: un’esperienza coinvolgente e surreale nel mondo dei fmv