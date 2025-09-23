Blanca – Stagione 3 | data di uscita cast trama e tutto quello che c’è da sapere

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, Blanca sta per tornare con nuovi episodi. La fiction crime prodotta da Lux Vide per Rai 1, ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi, ha conquistato milioni di spettatori grazie alla sua protagonista non vedente, interpretata da Maria Chiara Giannetta, e al mix di investigazione, sensibilità e innovazione tecnologica che caratterizza ogni caso. La terza stagione è tra le più attese del panorama televisivo italiano: oltre a confermare il ritorno di personaggi amati dal pubblico, promette nuove indagini, sviluppi nelle relazioni e colpi di scena capaci di ampliare l’universo narrativo della serie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it