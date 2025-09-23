Arriverà tra qualche settimana nei cinema di tutto il mondo l'atteso sequel con star Ethan Hawke ispirato a una storia ideata da Joe Hill. Il 16 ottobre arriverà nei cinema italiani, grazie a Universal Pictures, il film Black Phone 2 e online Stephen King ha condiviso la sua reazione al sequel con star Ethan Hawke. Da tempo lo scrittore condivide online le sue opinioni riguardanti film e serie tv, tuttavia in questo caso si tratta di un progetto che lo vede particolarmente coinvolto, considerando che la storia si basa sui personaggi creati da suo figlio, Joe Hill. L'opinione dello scrittore Condividendo un'immagine della locandina di Black Phone 2, Stephen King ha scritto online in modo chiaro e convinto: "Non è all'altezza del primo film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Black Phone 2, Stephen King svela la sua opinione sul sequel