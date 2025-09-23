Vincere è difficile, ma ripetersi lo è ancora di più. Lucia Bronzetti ce l’ha fatta con la squadra azzurra di tennis, che ha centrato l’impresa di vincere la Billie Jean King Cup (la Coppa Davis al femminile) per il secondo anno consecutivo, portando nuovamente Verucchio sul tetto del mondo. La 27enne di Villa Verucchio ha alzato il trofeo insieme alle compagne di squadra Paolini, Cocciaretto, Tyra Grant, Sara Errani e alla capitana Tathiana Garbin. "La Coppa era un sogno magnifico nel 2024, quest’anno ancora di più – il commento di Lucia ai microfoni di Supertennis –. Siamo una squadra unita e fantastica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bjk Cup, Lucia Bronzetti si ripete. Il fratello: "Un bis prestigioso"