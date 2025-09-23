Bjk Cup Lucia Bronzetti si ripete Il fratello | Un bis prestigioso
Vincere è difficile, ma ripetersi lo è ancora di più. Lucia Bronzetti ce l’ha fatta con la squadra azzurra di tennis, che ha centrato l’impresa di vincere la Billie Jean King Cup (la Coppa Davis al femminile) per il secondo anno consecutivo, portando nuovamente Verucchio sul tetto del mondo. La 27enne di Villa Verucchio ha alzato il trofeo insieme alle compagne di squadra Paolini, Cocciaretto, Tyra Grant, Sara Errani e alla capitana Tathiana Garbin. "La Coppa era un sogno magnifico nel 2024, quest’anno ancora di più – il commento di Lucia ai microfoni di Supertennis –. Siamo una squadra unita e fantastica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: lucia - bronzetti
Wimbledon 2025: Lucia Bronzetti torna a vincere, batte Teichmann e va al secondo turno
Lucia Bronzetti batte in tre set Donna Vekic in Hopman Cup 2025: Italia-Croazia 1-0 a Bari
Lucia Bronzetti si complica la vita, ma la spunta contro Chloe Paquet in Hopman Cup: Italia-Francia 1-0
Pubblicato il main draw del WTA 1000 di Pechino! Jasmine Paolini, testa di serie numero 6, sfiderà una tra Anastasija Sevastova e Kimberly Birrell nel secondo round, mentre Lucia Bronzetti affronterà Kamilla Rakhimova all'esordio (eventuale secondo rou - X Vai su X
ad che a Shenzhen (Cina), con le compagne Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Tyra Grant e Sara Errani, ha vinto l'edizione 2025 della di tennis femminile confermando il suc - facebook.com Vai su Facebook
Lucia Bronzetti in Billie Jean King Cup 2025: Statistiche della stagione, record, risultati e vittorie · Tennis WTA; Ancora campionesse del mondo; Tennis, dopo il bis alla BJK Cup la Paolini punta a scalare il ranking.
Bjk Cup, Lucia Bronzetti si ripete. Il fratello: "Un bis prestigioso" - Lucia Bronzetti ce l’ha fatta con la squadra azzurra di tennis, che ha centrato l’impresa di vincere la Billie Jean King Cup (la Coppa Davis al ... Da ilrestodelcarlino.it
LIVE Cocciaretto-Navarro 6-4, 6-4, Italia-USA 1-0, BJK Cup 2025 in DIRETTA: impresa della carriera, vittoria memorabile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del primo singolare della finale di BJK Cup tra ITALIA e USA! Si legge su oasport.it