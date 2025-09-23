Bitcoin dalla A alla Z | la guida pratica alla criptovaluta più famosa

Bitcoin ha superato la soglia dei 95.000 €, confermandosi come "oro digitale" e attirando l'attenzione di investitori, aziende ed appassionati di innovazione in tutto il mondo. A guidare questa storica crescita sono fattori come i massicci afflussi negli ETF istituzionali e le nuove politiche globali favorevoli alle criptovalute, che rafforzano la fiducia in questo asset decentralizzato, anche se le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. In questo scenario, Bit2Me, leader in Spagna e una delle principali piattaforma europee per le criptovalute, la vendita e la gestione di asset digitali, lancia un ABC strategico del bitcoin per chi vuole capire, esplorare e investire nel mondo delle cripto.

