Bisogna seppellire la Colosimo È bufera sulle parole di Scarpinato

«Bisogna seppellire la Colosimo». Quattro parole capaci di incrinare la credibilità della Commissione parlamentare antimafia e di gettare un'ombra sinistra sui processi di mafia degli ultimi trent'anni. A pronunciarle, in un'intercettazione telefonica del 28 ottobre 2023, è Roberto Scarpinato, ex magistrato del pool di Falcone e Borsellino, oggi senatore del M5S e membro proprio di quella Commissione chiamata a fare luce sulla strage di via D'Amelio. La rivelazione ha scatenato furiose reazioni dal centrodestra, che parla di «linguaggio truce e violento», mentre dall'altro schieramento cala un silenzio imbarazzato, da Conte al Pd, fino ad Alleanza Verdi-Sinistra.

