Bisignani sul processo a Becciu | sotto il Cupolone va in onda un cinepanettone alla Vanzina

Iltempo.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caro direttore, «meglio di un film di Vanzina». Così, con un sorriso beffardo, un vecchio cardinale che conosce bene il diritto e soprattutto il nuovo Papa, ha commentato l'atto di ricusazione depositato ieri dagli imputati del «processo del secolo»- Becciu, Crasso, Mincione e Tirabassi - contro il procuratore Alessandro Diddi. Caso unico: lo stesso pm a rappresentare l'accusa sia in primo che in secondo grado. Una follia giuridica. Il porporato, aggiustandosi lo zucchetto e la fascia di seta moiré rossa, giocherellando con la gran croce sul petto, ha alzato gli occhi al cielo e con un sibilo ha aggiunto: «Eppure glielo avevamo ripetuto già nelle Congregazioni generali: questo processo non si doveva fare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

bisignani sul processo a becciu sotto il cupolone va in onda un cinepanettone alla vanzina

© Iltempo.it - Bisignani sul processo a Becciu: sotto il Cupolone va in onda un cinepanettone alla Vanzina

In questa notizia si parla di: bisignani - processo

Le “lettere” segrete contro Becciu, uscite dal cilindro magico di Parolin. Ieri sera la chiusura della bara del Romano Pontefice Francesco. Stamane le esequie; Bisignani sul processo a Becciu: sotto il Cupolone va in onda un cinepanettone alla Vanzina; L’ombra di Bergoglio incombe: primo vero banco di prova per Leone XIV.

bisignani processo becciu sottoBisignani sul processo a Becciu: sotto il Cupolone va in onda un cinepanettone alla Vanzina - Così, con un sorriso beffardo, un vecchio cardinale che conosce bene il diritto e ... Come scrive iltempo.it

bisignani processo becciu sottoProcesso Becciu, per la Corte è ammissibile la ricusazione del Pg: nell’istanza le chat di Chaouqui - Oltre al cardinale di Pattada hanno fatto appello anche altri imputati. Da unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Bisignani Processo Becciu Sotto