Birra e mosto | a San Giovanni Bianco due nuovi corsi gratuiti per adulti nel settore agroalimentare
ABF San Giovanni Bianco ha attivato due nuovi corsi dedicati al settore brassicolo. Si tratta di percorsi formativi mirati a valorizzare le risorse locali e a rispondere ai bisogni occupazionali del territorio, con particolare attenzione ai contesti montani e alle attività legate al turismo enogastronomico. I corsi sono rivolti a persone disoccupate che rientrano nei requisiti stabiliti dai Patti Territoriali per il Turismo, strumenti promossi da Regione Lombardia per favorire la formazione nei settori strategici per lo sviluppo locale. L’iniziativa è completamente gratuita, grazie al finanziamento del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, e ha l’obiettivo di sostenere il reinserimento lavorativo attraverso percorsi formativi concreti, costruiti in relazione alle vocazioni produttive del territorio Competenze operative per il settore agroalimentare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
