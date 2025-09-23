ABF San Giovanni Bianco ha attivato due nuovi corsi dedicati al settore brassicolo. Si tratta di percorsi formativi mirati a valorizzare le risorse locali e a rispondere ai bisogni occupazionali del territorio, con particolare attenzione ai contesti montani e alle attività legate al turismo enogastronomico. I corsi sono rivolti a persone disoccupate che rientrano nei requisiti stabiliti dai Patti Territoriali per il Turismo, strumenti promossi da Regione Lombardia per favorire la formazione nei settori strategici per lo sviluppo locale. L’iniziativa è completamente gratuita, grazie al finanziamento del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, e ha l’obiettivo di sostenere il reinserimento lavorativo attraverso percorsi formativi concreti, costruiti in relazione alle vocazioni produttive del territorio Competenze operative per il settore agroalimentare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Birra e mosto: a San Giovanni Bianco due nuovi corsi gratuiti per adulti nel settore agroalimentare