Bioagricolture e produttori | Abitare la campagna e la montagna | agricolture che costruiscono comunità

Dal 26 al 28 settembre 2025, Monte Sole (Marzabotto) ospita “Abitare la campagna e la montagna: agricolture che costruiscono comunità”, il primo incontro nazionale e internazionale tra Bio-Distretti, agricoltori, produttori, associazioni e realtà agroecologiche impegnate ogni giorno nella tutela. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it