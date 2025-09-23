Bimbo travolto da un furgoncino senza freno a mano | paura all' uscita da scuola nel Salento
Un bimbo di 10 anni è stato travolto all'uscita da scuola da un furgoncino in movimento, ma senza autista all'interno, finendo violentemente contro un muro. Il fatto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: bimbo - travolto
Incidente in piazza Scandaliato a Sciacca: bimbo di 2 anni travolto da una bici
Incidente a Roma, bimbo di 4 anni travolto mentre era in bici
Bimbo di 10 anni muore travolto da un treno: era in vacanza in Egitto con i genitori. Il dolore dei compagni di calcio: «Ciao Momo»
Bimbo morto a St-Pierre, vescovo 'affetto è unico conforto'. Folla ai funerali del piccolo travolto da trattore #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo muore travolto da trattore, domani il funerale. A Saint-Pierre l'ultimo saluto al piccolo Leonardo Cazzato #ANSA - X Vai su X
Bimbo travolto da un furgoncino senza autista: paura all'uscita da scuola nel Salento; Tricase, bimbo travolto da un furgone all’uscita da scuola; La retromarcia e l'impatto, bimbo di due anni muore travolto da un furgone a Catanzaro: «Non lo avevo visto.
Bambino di 10 anni travolto da un furgoncino senza autista, paura all'uscita da scuola: «È finito contro il muro» - Un bimbo di 10 anni è stato travolto all'uscita da scuola da un furgoncino in movimento, ma senza autista all'interno, ... Riporta msn.com
Bimbo di 9 anni travolto da un furgoncino senza autista: paura all'uscita da scuola a Tricase - Un bimbo di 9 anni è stato travolto all'uscita da scuola da un furgoncino in movimento, ma senza autista all'interno, finendo violentemente contro un muro. Secondo msn.com