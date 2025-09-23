Bimbo travolto da un furgoncino senza autista | paura all' uscita da scuola nel Salento

Un bimbo di 10 anni è stato travolto all'uscita da scuola da un furgoncino in movimento, ma senza autista all'interno, finendo violentemente contro un muro. Il fatto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bimbo travolto da un furgoncino senza autista: paura all'uscita da scuola nel Salento

