Bimbo caduto dalla scuola De Amicis indagini sulle negligenze dell’istituto
Si restringe il campo delle responsabilità per la caduta del bambino di 7 anni dal terrazzino della scuola primaria De Amicis. La procura, con la pm Patrizia Petruzziello, ha aperto un fascicolo per abbandono di minori, al momento contro ignoti. Le indagini, affidate alla squadra mobile, puntano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: bimbo - caduto
Gallipoli, il bimbo di 7 anni caduto in piscina si è aggravato ma è ancora in vita
Dolore a Spezia per Andrea. Dichiarata la morte cerebrale del bimbo caduto in piscina
Gallipoli, morto il bimbo di sette anni caduto nella piscina di un parco acquatico
Bimbo caduto da terrazzino, ha fatto rampa scale da solo - X Vai su X
Nella chiesa del paese l’ultimo saluto al bimbo caduto dal passeggino dopo l’urto con il trattore guidato dallo zio - facebook.com Vai su Facebook
A il papà del bimbo caduto da scuola a Genova: Mio figlio abbandonato, voglio giustizia; Bimbo caduto dal terrazzo a scuola a Genova, il padre: È stato abbandonato; Bimbo precipitato dal secondo piano di una scuola a Genova, svolta nelle indagini: rimasto solo per 20 minuti.
Bambino caduto dal terrazzo della scuola a Voltri, “resta in prognosi riservata” - Genova – Il bimbo di 7 anni caduto ieri dal terrazzo della scuola primaria De Amicis, nell’istituto comprensivo Voltri 1 di via Nicolò da Corte resta “ ricoverato presso la Rianimazione dell'Istituto ... Secondo ilsecoloxix.it
A Primocanale il papà del bimbo caduto da scuola a Genova: "Mio figlio abbandonato, voglio giustizia" - La denuncia a Primocanale di Mohamed, papà del bimbo di sette anni in lotta tra la vita e la morte dopo essere caduto dal secondo piano della scuola De Amicis di Voltri, che chiede giustizia. Segnala primocanale.it