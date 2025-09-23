Bimbo caduto da terrazzino scuola a Genova le indagini si concentrano sulle negligenze dell’istituto

(Adnkronos) – Si stringe il campo sulle responsabilità di chi non ha vigilato a sufficienza sul bambino di 7 anni che giovedì scorso è caduto dal terrazzino della scuola primaria De Amicis. L'inchiesta, coordinata dalla pm Patrizia Petruzziello, è stata aperta per abbandono di minori, per il momento contro ignoti, ma le indagini della squadra

Bimbo caduto da terrazzino scuola a Genova, le indagini si concentrano sulle negligenze dell'istituto - La scuola ospita bambini che hanno bisogno di sostegno, quel giorno erano presenti insegnanti sufficienti a vigilare, ma qualcosa è andato storto ... adnkronos.com scrive

Bambino caduto dal terrazzo della scuola a Voltri, “resta in prognosi riservata” - Genova – Il bimbo di 7 anni caduto ieri dal terrazzo della scuola primaria De Amicis, nell’istituto comprensivo Voltri 1 di via Nicolò da Corte resta “ ricoverato presso la Rianimazione dell'Istituto ... Come scrive ilsecoloxix.it