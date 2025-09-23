Bimbo caduto da terrazzino scuola a Genova le indagini si concentrano sulle negligenze dell’istituto

23 set 2025

(Adnkronos) – Si stringe il campo sulle responsabilità di chi non ha vigilato a sufficienza sul bambino di 7 anni che giovedì scorso è caduto dal terrazzino della scuola primaria De Amicis. L'inchiesta, coordinata dalla pm Patrizia Petruzziello, è stata aperta per abbandono di minori, per il momento contro ignoti, ma le indagini della squadra

