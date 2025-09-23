Bimbo abusato per 6 anni dal padre | l'uomo condannato a 12 anni

Un uomo è stato condannato a dodici anni perché accusato di violenze sessuali nei confronti del figlio. Abusi che sarebbero avvenuti quando lui aveva 6 anni e proseguiti fino ai suoi dodici anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

