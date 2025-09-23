Bimba si spara al volto con una pistola lasciata incustodita | le accuse nei confronti dei genitori

Brescia, 23 settembre 2025 – Omessa custodia dell'arma e lesioni colpose gravissime: sono queste le accuse contestate dalla Procura ai genitori della bambina di tre ann i che, la mattina di Capodanno a Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia, ha esploso un colpo di pistola che l'ha raggiunta al volto. Per la madre l'ipotesi di reato riguarda solo le lesioni. La pistola incustodita sul comodino . Secondo quanto ricostruito, l'arma, regolarmente detenuta dal padre, era stata lasciata incustodita sul comodino della camera da letto con il colpo in canna. La bimba è sopravvissuta grazie a complessi interventi chirurgici, ma ha riportato conseguenze fisiche permanenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bimba si spara al volto con una pistola lasciata incustodita: le accuse nei confronti dei genitori

In questa notizia si parla di: bimba - spara

