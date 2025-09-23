Bimba di 3 anni ferita al volto mentre gioca con la pistola del padre | i genitori accusati di lesioni gravissime
Lo scorso 1 gennaio a Gardone Valtrompia (Brescia) la piccola, 3 anni, si era sparata al volto mentre maneggiava la pistola carica del papà, lasciata incustodita sul comodino. L'accusa per i genitori è di omessa custodia dell'arma e lesioni colpose gravissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: bimba - anni
Bagnino salva bimba di 8 anni, era su una tavola oltre le boe
Un angelo di 14 anni, ragazzino eroe salva una bimba tra le onde
Bimba di 7 anni rischia di annegare, salvata dall’intervento di un’infermiera
Bimba di tre anni si sparò con la pistola carica trovata in casa: genitori rischiano il processo milano.repubblica.it/cronaca/2025/0… - X Vai su X
? Premio Alessi: in questo video i genitori di Ayeda, la bimba afghana di due anni affetta da una rara e grave malattia genetica del fegato e ricoverata all'Ismett di #Palermo, raccontano la loro storia e ringraziano la #Sicilia. Leggi https://www.regione.sicilia. - facebook.com Vai su Facebook
Bimba di 3 anni ferita al volto mentre gioca con la pistola del padre: i genitori accusati di lesioni gravissime; Brescia, bimba di 3 anni si spara alla testa: genitori accusati di omessa custodia e lesioni colpose; Bimba ferita dalla pistola, genitori accusati di lesioni colpose.
Bimba di 3 anni ferita al volto mentre gioca con la pistola del padre: i genitori accusati di lesioni gravissime - Lo scorso 1 gennaio a Gardone Valtrompia (Brescia) la piccola, 3 anni, si era sparata al volto mentre maneggiava la pistola carica del papà, lasciata ... Segnala fanpage.it
Bimba ferita dalla pistola, genitori accusati di lesioni colpose - Al padre, proprietario dell’arma, il sostituto procuratore Marica Bucci contesta anche l’omessa custodia. Secondo giornaledibrescia.it