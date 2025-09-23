Bimba di 3 anni ferita al volto mentre gioca con la pistola del padre | i genitori accusati di lesioni gravissime

Lo scorso 1 gennaio a Gardone Valtrompia (Brescia) la piccola, 3 anni, si era sparata al volto mentre maneggiava la pistola carica del papà, lasciata incustodita sul comodino. L'accusa per i genitori è di omessa custodia dell'arma e lesioni colpose gravissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it