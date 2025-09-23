Bikers Gatteo Elia Sammartin campione d’Italia Ora nel mirino c’è il Campionato del mondo

Elia Sammartin, del Bikers Racing Team di Gatteo del patron Fabio Mandelli, è campione d’Italia Supermoto. Domenica si è corsa la quinta prova del campionato Italiano e Internazionali d’Italia Supermoto sul circuito internazionale di Pomposa. Dice Fabio Mandelli: "Per il nostro pilota di punta Elia Sammartin si presentava già da questa gara la possibilità di conquistare i titoli in anticipo rispetto alla fine del calendario. Fin dalle prove ha dimostrato la sua superiorità conquistando la pole position, staccando il suo diretto avversario di ben 1,352 secondi dal suo miglior tempo. Per la disputa delle due manche c’era nell’aria una certa tensione, tutti consapevoli, pilota e tecnici, della possibilità del risultato ma anche attenti a non commettere errori, confidando sulla dea bendata che non ci tirasse un brutto scherzo durante la disputa delle gare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

