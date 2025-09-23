Bike tour del Salento 2025 | un successo condiviso tra sport impegno civile e pace

BRINDISI - Si è conclusa con successo l’edizione 2025 del Bike tour del Salento, manifestazione che unisce da anni sport, amicizia e impegno per valori universali. Tutto è andato secondo le previsioni e gli obiettivi sono stati pienamente conseguiti: promuovere il cicloturismo, sensibilizzare. 🔗 Leggi su Brindisireport.it