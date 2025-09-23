Roma, 23 set. (askanews) - "Non crediamo che sia un modo corretto di manifestare". Così il capogruppo FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, a margine della conferenza stampa di FdI 'Tutte le ambiguità della propaganda pro-Pal'. "L'articolo 17 della Costituzione afferma che a tutti è riconosciuto il diritto di manifestare purché venga fatto pacificamente. Chi l'ha fatto pacificamente ha esercitato il proprio diritto costituzionalmente tutelato e ci mancherebbe altro. Però ci pare che qualcuno stia dimenticando che vi è chi usa questi momenti per condurre un'aggressione, non tanto al governo ma alle forze dell'ordine che garantiscono la nostra sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bignami (FdI): inammissibili le violenze a cortei pro-Gaza