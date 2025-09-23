Big Brother 27 settimana 11 | rivelato il secondo vincitore dell’HOH

l’assegnazione del nuovo capo della casa nel corso della settimana 11 di big brother 27. Nel contesto della competizione di big brother 27, la settimana 11 ha visto l’elezione del nuovo capo della casa (HOH), un ruolo cruciale che determina le dinamiche e le strategie dei concorrenti rimasti. Dopo una fase di eliminazioni e colpi di scena, il titolo è stato conquistato da un partecipante che garantirà la propria posizione in finale. chi ha vinto il titolo di hoh nella seconda settimana di sesta fase. Secondo quanto rivelato dai live dello show, il vincitore dell’ HOH per questa settimana è stato Morgan Pope. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

