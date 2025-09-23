Big Brother 27 | rivelato il vincitore del potere di veto finale

risultati della finale del power of veto di big brother 27. La competizione conclusiva per il Power of Veto di Big Brother 27 si è appena svolta, determinando il concorrente che avrà il compito di decidere chi si unirà a loro e al capo della casa Morgan Pope nella fase finale del reality. La vittoria di Morgan, ottenuta durante la seconda prova di settimana 11, ha assicurato la sua presenza tra i tre finalisti, dopo che Keanu Soto era stato eliminato in una puntata speciale dedicata alla sua uscita dalla casa. l’importanza del power of veto nell’ultimo stadio del gioco. Il Power of Veto finale riveste un ruolo cruciale poiché permette al vincitore non solo di garantirsi un posto tra i finalisti, ma anche di scegliere quale concorrente accompagnerà Morgan Pope nella fase decisiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

