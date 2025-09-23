Biella torna a ruggire | la I Rievocazione del Circuito Motociclistico del 1939

Domenica 28 settembre, le strade di Biella torneranno a sentire il rombo delle due ruote d’epoca. Dopo oltre ottant’anni, grazie all’iniziativa dell’AMSAP (Auto Moto Storiche Alto Piemonte), prende vita la prima Rievocazione del Circuito Motociclistico di Biella, ricalcando fedelmente il tracciato che fu teatro, nel 1939, di una delle pagine più affascinanti della storia sportiva cittadina. Allora, la gara fu un evento epocale: quattro ore di competizione nel centro urbano, con oltre 6.000 spettatori assiepati lungo un circuito di appena 2 km. Poi, l’eco delle marmitte venne spento dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

