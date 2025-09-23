Bicistazione ci siamo | cento posti a disposizione dei pendolari su due ruote
Legnano, 23 settembre 2025 – La giornata di ieri, complici il meteo sfavorevole e lo sciopero dei mezzi pubblici, non ha forse coinciso con l’esordio a pieno regime per la struttura, ma il dato di fatto è che da questa settimana la nuova velostazione realizzata nel porticato dell’ex magazzino merci della stazione di Legnano è comunque diventata una realtà a disposizione di tutti i pendolari che utilizzano la stazione ferroviaria. Il taglio del nastro della nuova struttura è avvenuto domenica al culmine della biciclettata “Bicincittà”, manifestazione che ha radunato circa 300 persone guidate attraverso la città dalla dedicazione di un tratto di ciclabile cittadina ad Alfonsina Strada, al Parco del Castello, e poi sino alla stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Bicistazione, ci siamo: cento posti a disposizione dei pendolari su due ruote
