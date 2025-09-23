‘Bici in comune’ finanziato il progetto di mobilità | sei comuni coinvolti

Tempo di lettura: 3 minuti Il cicloturismo per la valorizzazione dei territori è l’ingrediente principale del progettoBici in Comune” presentato questa mattina nella Sala Consiliare della Provincia di Benevento. Sono sei i Comuni sanniti vincitori dell’iniziativa finalizzata al cicloturismo promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, e dell’A.N.C.I. In Campania è stata ottima la risposta dei comuni sanniti, ottenendo la più alta percentuale di ammissione al finanziamento. I comuni di Ceppaloni, Foiano di Val Fortore, Fragneto Monforte, Limatola, Morcone, San Bartolomeo in Galdo sono risultati vincitori del progetto di mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

