La prima considerazione è che un pareggio casalingo, contro un avversario di buon lignaggio ma non di primissimo spessore, non deve suscitare nessun entusiasmo. Si poteva fare di più, in particolare nel primo tempo, quando l'approccio non è stato quello dei giorni migliori e magari nella ripresa, con il Termoli sulle ginocchia anche per via del turno infrasettimanale, qualcuno dalla tribuna suggeriva di spingere a tavoletta sull'acceleratore. Questioni però che lasciano il tempo che trovano ed, oltre al punto, la Recanatese porta nel bagaglio qualche certezza in più tra cui la convinzione di avere un binomio difensivo centrale giovane ma all'altezza della categoria, di avere un potenziale crack come Capanni che sta facendo vedere che le sue referenze non erano casuali ed un atteggiamento, dopo il gol subito, lodevole perché si è saputo coniugare il raziocinio alla necessità di, almeno, riequilibrare il risultato.

Bicchiere mezzo pieno. "È una Recanatese destinata a crescere»