Bibliopride 2025 | si comincia con il ricordo di Giancarlo Siani
La settimana dell'orgoglio delle biblioteche e dei bibliotecari, giunta quest'anno alla sua quattordicesima edizione e promossa dall'Associazione italiana biblioteche ha come tema "Biblioteche presidio di democrazia e libertà" e per riflettere sulla funzione pubblica ed etica delle biblioteche come luogo di accesso all'informazione e alla conoscenza libera e senza censure da giovedì a sabato sono previsti letture, laboratori, dibattiti, seminari e incontri, pensati per grandi e piccoli. Si parte il 25 settembre alle ore 17:00 presso la Sezione Ragazzi del Palazzo della Cultura con un incontro dal titolo "Il coraggio della verità.
