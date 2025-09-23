Bibione Venezia bimba di 7 anni azzannata in faccia da un bulldog al parco

Le autorità indagano per chiarire le responsabilità. Il padre della piccola: "Mia figlia è viva per miracolo, serve più rispetto delle regole". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bibione (Venezia), bimba di 7 anni azzannata in faccia da un bulldog al parco

In questa notizia si parla di: bibione - venezia

Bambina di 7 anni azzannata in faccia da un bulldog mentre è al parco con la babysitter: la piccola resterà sfigurata - Momenti di terrore al parco comunale del Donatore, accanto alla chiesa di via della Vega a ... Riporta ilgazzettino.it

