Biasin sicuro | Pio Esposito ha già fatto ammattire mezzo mondo

Biasin sicuro sui propri social. Il giornalista di Libero interviene a favore dell’attaccante dell’Inter, criticando alcuni tifosi e addetti. Il noto giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha lanciato un messaggio a tutti gli scettici e i critici di Pio Esposito, attaccante classe 2005 dell’ Inter che la scorsa settimana ha esordito in Serie A e in Champions League da titolare con i nerazzurri. Attraverso un post sui suoi canali social, Biasin ha preso le difese del giovane talento, sottolineando come sia impossibile prevedere con certezza il futuro della sua carriera. LA DIFESA DI ESPOSTO – «È impossibile prevedere che genere di carriera farà Pio Esposito: diventerà un buon attaccante? Un grande giocatore? Fallirà miseramente? E chi lo sa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin sicuro: «Pio Esposito ha già fatto ammattire mezzo mondo»

